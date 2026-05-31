NEGÓCIOS

Gigante do agro anuncia fábrica de R$ 100 milhões e mira expansão no Brasil

Nova unidade da Carolina Soil deve dobrar a capacidade de produção de substratos e contará com operação totalmente automatizada

Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 11:11

Gigante do agro anuncia fábrica de R$ 100 milhões e mira expansão no Brasil Crédito: Divulgação

A Carolina Soil, empresa líder no mercado brasileiro de substratos para produção de mudas, anunciou um investimento superior a R$ 100 milhões na construção de uma nova fábrica em Pardinho, no interior de São Paulo. A unidade, prevista para entrar em operação no primeiro trimestre de 2027, será a maior aposta da companhia em seus 25 anos de história.

Controlada desde 2021 pelo grupo dinamarquês Pindstrup, a empresa pretende dobrar sua capacidade de produção com a nova planta industrial, que contará com equipamentos de última geração e operação totalmente automatizada.

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A expansão ocorre em meio ao crescimento do mercado de substratos no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia para Produção Vegetal (Abisolo), o segmento registrou alta de 22,8% em 2025, movimentando R$ 517,2 milhões.

Os substratos são utilizados na produção de mudas de diversas culturas, como florestas comerciais, café, hortaliças, tabaco e flores. Para o CEO da Carolina Soil, Anderson Schaefer, a demanda acompanha diretamente a expansão dessas cadeias produtivas.

Além do aumento da capacidade produtiva, a nova fábrica deve trazer ganhos de eficiência operacional e sustentabilidade ao processo industrial. A expectativa da empresa é garantir maior padronização dos produtos, reduzindo riscos de contaminação e aumentando a previsibilidade dos resultados para os produtores.

Atualmente, a Carolina Soil mantém uma unidade industrial em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Com o novo empreendimento, a companhia também aposta na formação de mão de obra mais qualificada para operar as tecnologias que serão incorporadas à fábrica paulista.

Segundo Schaefer, o investimento faz parte de uma estratégia de longo prazo para acompanhar o crescimento do setor e ampliar a oferta de soluções voltadas à produção vegetal no país.