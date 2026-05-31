DESPEDIDA INUSITADA

Advogado com câncer terminal faz velório em vida com cerveja, samba e homenagens para se despedir dos amigos e da família

Tiago Pitthan diz que gostaria de deixar um legado simples: ser lembrado como alguém que soube viver intensamente

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 16:10

Advogado com câncer terminal faz o próprio velório Crédito: Reprodução

Enquanto a maioria das pessoas evita falar sobre a própria morte, o advogado, turismólogo e produtor cultural Tiago Martins Pitthan, 49 anos, decidiu fazer justamente o contrário. Diagnosticado com câncer em estágio avançado e convivendo com a progressão da doença, ele organizou o próprio velório ainda em vida e reuniu amigos, familiares e desconhecidos em uma grande celebração marcada por música, abraços, risadas e despedidas emocionantes. O evento aconteceu nesse sábado (30), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e rapidamente ganhou repercussão nacional após viralizar nas redes sociais

Batizada de “Velório em Vida – A Despedida do Bom Sujeito”, a iniciativa foi criada para transformar um momento tradicionalmente associado ao luto em uma celebração da existência. A ideia de participar do próprio velório surgiu há alguns anos, durante uma despedida familiar.

Advogado com câncer terminal faz o próprio velório; veja fotos 1 de 16

Na época, Tiago observava pessoas contando histórias, compartilhando lembranças e celebrando a trajetória de seu pai. Em meio à emoção daquele momento, uma reflexão ficou marcada em sua memória: a única pessoa que não podia ouvir todas aquelas homenagens era justamente quem estava sendo homenageado. “Foi lindo o velório. As pessoas contando histórias, lembrando momentos felizes e celebrando a vida dele. E eu pensava: só faltou meu pai aqui. Naquele momento eu decidi que não ia faltar ao meu velório”, contou.

A partir daquela experiência, Tiago tomou uma decisão incomum. Quando chegasse sua hora, ele não queria estar ausente da própria despedida. O plano, que parecia distante, ganhou outro significado em 2024, quando ele recebeu o diagnóstico de um câncer agressivo. Inicialmente, passou por cirurgia e iniciou tratamento, mas descobriu posteriormente que a doença já havia se espalhado pelo organismo. Desde então, passou a conviver com a perspectiva da finitude e decidiu encarar o processo de forma diferente.

Segundo Tiago, o diagnóstico de câncer foi um divisor de águas. Diante da realidade imposta pela doença, o advogado afirma que precisou escolher entre viver exclusivamente em função do medo da morte ou aproveitar o tempo que ainda tinha ao lado das pessoas que ama. “Só se morre uma vez. Quando eu tive o diagnóstico, decidi que não ia morrer todos os dias. Eu ia morrer uma vez só”, afirmou Tiago em entrevista.

O que poderia ser um ambiente marcado pela tristeza se transformou em uma festa repleta de apresentações musicais, encontros e homenagens. Em vez de concentrar sua rotina apenas na doença, resolveu realizar sonhos, fortalecer vínculos afetivos e criar experiências ao lado das pessoas que ama. “Eu não estou morrendo, eu estou vivendo. E eu quero que as pessoas entendam isso”, afirmou.

A programação contou com artistas locais, rodas de samba, MPB, bandas de rock e DJs convidados e também foi organizada para que o próprio homenageado pudesse ouvir cada relato, rir das lembranças e agradecer pessoalmente pelas demonstrações de carinho. Também houve venda de chope, comidas e contribuições voluntárias destinadas a ajudar nos custos da celebração e do tratamento médico. Inicialmente planejado apenas para amigos próximos, o encontro ganhou proporções maiores após a repercussão do convite nas redes sociais e acabou sendo aberto ao público. Pessoas de diferentes cidades demonstraram interesse em participar do momento.