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JungKook do BTS desabafa sobre perseguição e diz que vai denunciar ‘sasaengs’

Cantor relatou que pessoas estão de plantão na porta de sua residência em Seul

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:16

Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS
JungKook do BTS Crédito: Divulgação

JungKook, integrante do BTS, passou por uma situação desagradável e decidiu fazer um alerta nesta segunda-feira (1º). O cantor relatou que havia pessoas o esperando em locais próximos a sua residência em Seul, na Coreia do Sul.

Com o hábito de correr pelas ruas da cidade, o artista sul-coreano havia incentivado, em uma publicação anterior, que os fãs poderiam abordá-lo para tirar fotos caso o avistassem. Acontece que a situação saiu do controle e alguns fãs obsessivos passaram a plantonar perto de sua casa. O termo sasaeng é utilizado na cultura do k-pop para descrever pessoas que invadem a privacidade dos idols.

“[O que falei] não significa ‘espere perto da minha casa’. Vou denunciar e expor você de verdade”, escreveu JungKook no Instagram.

Quem é Jungkook, cantor de K-POP perseguido por brasileira

Jungkook, do BTS por Reprodução
Cantor foi perseguido por brasileira na sua residência, na Coreia do Sul por Divulgação
Ele é um dos integrantes do BTS por Reprodução
O grupo de K-POP é um dos mais famosos globalmente  por Reprodução
Em junho do ano passado, ele e o colega de grupo, Jimin, foram dispensados do serviço militar obrigatório por Reprodução
Ois dois gravaram uma série de viagem juntos, chamada “Are You Sure?”  por
Além de Jungkook e Jimin, o grupo conta com os integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM e V  por Reprodução
Em mais de dez anos de carreira, elas acumulam prêmios coreanos e internacionais, além de cinco indicações ao Grammy por Frazer Harrison / Getty images / Widelg
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Jungkook, do BTS por Reprodução

Essa não é a primeira vez que o cantor passa por um episódio de perseguição em seu lar. Em junho de 2025, uma mulher tentou invadir o local e, semanas depois, o susto se repetiu: outra mulher foi presa ao entrar na garagem do imóvel do artista.

O BTS tem passagem marcada para o Brasil este ano. Os shows acontecem no MorumBIS (Estádio do Morumbi), em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos já esgotados em todos os setores.

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Bts Jungkook

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