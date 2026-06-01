JungKook do BTS desabafa sobre perseguição e diz que vai denunciar ‘sasaengs’

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:16
JungKook, integrante do BTS, passou por uma situação desagradável e decidiu fazer um alerta nesta segunda-feira (1º). O cantor relatou que havia pessoas o esperando em locais próximos a sua residência em Seul, na Coreia do Sul.
Com o hábito de correr pelas ruas da cidade, o artista sul-coreano havia incentivado, em uma publicação anterior, que os fãs poderiam abordá-lo para tirar fotos caso o avistassem. Acontece que a situação saiu do controle e alguns fãs obsessivos passaram a plantonar perto de sua casa. O termo sasaeng é utilizado na cultura do k-pop para descrever pessoas que invadem a privacidade dos idols.
“[O que falei] não significa ‘espere perto da minha casa’. Vou denunciar e expor você de verdade”, escreveu JungKook no Instagram.
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Essa não é a primeira vez que o cantor passa por um episódio de perseguição em seu lar. Em junho de 2025, uma mulher tentou invadir o local e, semanas depois, o susto se repetiu: outra mulher foi presa ao entrar na garagem do imóvel do artista.
O BTS tem passagem marcada para o Brasil este ano. Os shows acontecem no MorumBIS (Estádio do Morumbi), em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos já esgotados em todos os setores.