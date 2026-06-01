Carolina Dieckmmann aparece caracterizada como Diná e mostra bastidores do remake de 'A Viagem'

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:16
Carolina DieckmMann compartilhou, na última quinta-feira (28), registros dos bastidores do longa-metragem A Viagem. A produção, que ainda não tem data de lançamento definida, traz a atriz na pele de Diná, uma das protagonistas da trama.
Na publicação, DieckmMann aparece caracterizada como a personagem, além de surgir em situações descontraídas ao lado de colegas de elenco, como Lola Belli e Pedro Novaes.
"Ultimamente... Bombardeada de emoção”, escreveu na legenda.
A atriz Letícia Spiller, mãe de Pedro Novaes, comentou “Musos” na postagem, ao passo que Carol respondeu: “Irmãozinho que eu ganhei”. No enredo, Novaes interpreta Alexandre, irmão de Diná. Ivete Sangalo também marcou presença nos comentários: “Tô doida para ver”.
Filme de "A Viagem"
Embora o filme não tenha previsão de estreia, a divulgação de A Viagem segue ativa. O primeiro trailer foi exibido com exclusividade durante um painel no evento Rio2C. As imagens indicam que a narrativa de 1994 passou por uma repaginada.
Além de Carolina DieckmMann e Pedro Novaes, o elenco conta com Emílio Dantas como Téo, Rodrigo Lombardi no papel de Otávio e Eriberto Leão como Dr. Alberto. O longa é uma adaptação da telenovela de grande sucesso da TV Globo de 1994, que, por sua vez, foi inspirada no folhetim homônimo de 1975 da TV Tupi, ambos escritos por Ivani Ribeiro.