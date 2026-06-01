CINEMA

Carolina Dieckmmann aparece caracterizada como Diná e mostra bastidores do remake de 'A Viagem'

Atriz compartilhou registros ao lado do elenco na última quinta-feira (28)

Kamila Macedo

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:16

Carolina Dieckmmann caracterizada como Diná de "A Viagem" Crédito: Reprodução/Instagram

Carolina DieckmMann compartilhou, na última quinta-feira (28), registros dos bastidores do longa-metragem A Viagem. A produção, que ainda não tem data de lançamento definida, traz a atriz na pele de Diná, uma das protagonistas da trama.

Na publicação, DieckmMann aparece caracterizada como a personagem, além de surgir em situações descontraídas ao lado de colegas de elenco, como Lola Belli e Pedro Novaes.

"Ultimamente... Bombardeada de emoção”, escreveu na legenda.

A atriz Letícia Spiller, mãe de Pedro Novaes, comentou “Musos” na postagem, ao passo que Carol respondeu: “Irmãozinho que eu ganhei”. No enredo, Novaes interpreta Alexandre, irmão de Diná. Ivete Sangalo também marcou presença nos comentários: “Tô doida para ver”.

Filme de "A Viagem" 1 de 16

Embora o filme não tenha previsão de estreia, a divulgação de A Viagem segue ativa. O primeiro trailer foi exibido com exclusividade durante um painel no evento Rio2C. As imagens indicam que a narrativa de 1994 passou por uma repaginada.