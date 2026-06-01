RELACIONAMENTO

Quem é Letícia Carvalho, esposa do jogador Igor Thiago, atriz e mãe de três filhos

Letícia mostra rotina ao lado do jogador nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:02

Letícia Carvalho e Igor Thiago Crédito: Reprodução | Instagram

Os jogadores que participarão da Copa do Mundo 2026 tiveram seus respectivos nomes divulgados, e Igor Thiago está entre eles. O craque do Brentford, clube da Inglaterra, é casado com a atriz brasileira Letícia Carvalho, inclusive conhecida pelos brasileiros por seus trabalhos na TV e por antigos relacionamentos midiáticos nas redes sociais.

Letícia ganhou um novo foco na imprensa esportiva ao assumir o romance com o jogador revelado pelo Cruzeiro. Hoje ela vive em Londres, na Inglaterra, onde concilia seus trabalhos de publicidades nas redes sociais, com mais de 39 mil seguidores.

Letícia Carvalho 1 de 12