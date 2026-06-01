Quem é Letícia Carvalho, esposa do jogador Igor Thiago, atriz e mãe de três filhos

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Felipe Sena
Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:02
Os jogadores que participarão da Copa do Mundo 2026 tiveram seus respectivos nomes divulgados, e Igor Thiago está entre eles. O craque do Brentford, clube da Inglaterra, é casado com a atriz brasileira Letícia Carvalho, inclusive conhecida pelos brasileiros por seus trabalhos na TV e por antigos relacionamentos midiáticos nas redes sociais.
Letícia ganhou um novo foco na imprensa esportiva ao assumir o romance com o jogador revelado pelo Cruzeiro. Hoje ela vive em Londres, na Inglaterra, onde concilia seus trabalhos de publicidades nas redes sociais, com mais de 39 mil seguidores.
Letícia Carvalho
Ela acompanha a rotina do atleta no Brentford e os cuidados com seus filhos, que não tem nomes e nem fotos divulgados.