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Quem é Letícia Carvalho, esposa do jogador Igor Thiago, atriz e mãe de três filhos

Letícia mostra rotina ao lado do jogador nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:02

Letícia Carvalho e Igor Thiago
Letícia Carvalho e Igor Thiago Crédito: Reprodução | Instagram

Os jogadores que participarão da Copa do Mundo 2026 tiveram seus respectivos nomes divulgados, e Igor Thiago está entre eles. O craque do Brentford, clube da Inglaterra, é casado com a atriz brasileira Letícia Carvalho, inclusive conhecida pelos brasileiros por seus trabalhos na TV e por antigos relacionamentos midiáticos nas redes sociais.

Letícia ganhou um novo foco na imprensa esportiva ao assumir o romance com o jogador revelado pelo Cruzeiro. Hoje ela vive em Londres, na Inglaterra, onde concilia seus trabalhos de publicidades nas redes sociais, com mais de 39 mil seguidores.

Letícia Carvalho

Atriz Letícia Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Letícia Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Letícia Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Letícia Carvalho por Reprodução | Instagram
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Atriz Letícia Carvalho por Reprodução | Instagram

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Ela acompanha a rotina do atleta no Brentford e os cuidados com seus filhos, que não tem nomes e nem fotos divulgados.

Tags:

Copa do Mundo Copa do Mundo 2026 Igor Thiago Letícia Carvalho

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