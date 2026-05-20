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Administradora de empresas e influenciencer, quem é Anna Mariana, esposa de Casemiro, jogador convocado para a Copa

Anna Mariana e Casemiro são casados desde 28 de junho de 2014

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:50

Casemiro e a família
Casemiro e a família Crédito: Reprodução | Instagram

O volante do Manchester United, Carlos Henrique Casimiro é um dos nomes convocados para a Copa do Mundo 2026. O craque comemorou a convocação nas redes sociais e revelou que foi uma das notícias mais importantes de sua vida.

No entanto, além da convocação, despertou curiosidade nas redes sociais sobre a família do jogador, inclusive sobre sua esposa, Anna Mariana Casemiro.

Anna Mariana Casemiro

Esposa do jogador Casemiro por Reprodução | Instagram
Esposa do jogador Casemiro por Reprodução | Instagram
Esposa do jogador Casemiro por Reprodução | Instagram
Esposa do jogador Casemiro por Reprodução | Instagram
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Esposa do jogador Casemiro por Reprodução | Instagram

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Anna Mariana e Casemiro são casados desde 28 de junho de 2014. Juntos, são pais de Sara, de 7 anos, e Caio, de 2.

A esposa de Casemiro nasceu em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, e se formou em administração pela Universidade Paulista (Unip). Apaixonada por maquiagem, ela trabalha como influenciadora digital e tem mais de 500 mil seguidores no Instagram.

Em seu perfil oficial, ela costuma compartilhar registros de momentos ao lado dos filhos e do esposo, além de viagens e visitas a pontos turísticos. Ela e Casemiro se conheceram em 2011, enquanto o atleta ainda jogava no São Paulo, e, três anos depois, decidiram se casar.

Casemiro tem um carreira brilhante, consolidada principalmente no Real Madrid CF. Também tem passagens de destaque por clubes como São Paulo, Porto e Manchester United.

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