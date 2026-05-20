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Administradora de empresas e influenciencer, quem é Anna Mariana, esposa de Casemiro, jogador convocado para a Copa

Anna Mariana e Casemiro são casados desde 28 de junho de 2014

Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:50

Casemiro e a família Crédito: Reprodução | Instagram

O volante do Manchester United, Carlos Henrique Casimiro é um dos nomes convocados para a Copa do Mundo 2026. O craque comemorou a convocação nas redes sociais e revelou que foi uma das notícias mais importantes de sua vida.

No entanto, além da convocação, despertou curiosidade nas redes sociais sobre a família do jogador, inclusive sobre sua esposa, Anna Mariana Casemiro.

Anna Mariana Casemiro 1 de 8

Anna Mariana e Casemiro são casados desde 28 de junho de 2014. Juntos, são pais de Sara, de 7 anos, e Caio, de 2.

A esposa de Casemiro nasceu em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, e se formou em administração pela Universidade Paulista (Unip). Apaixonada por maquiagem, ela trabalha como influenciadora digital e tem mais de 500 mil seguidores no Instagram.

Em seu perfil oficial, ela costuma compartilhar registros de momentos ao lado dos filhos e do esposo, além de viagens e visitas a pontos turísticos. Ela e Casemiro se conheceram em 2011, enquanto o atleta ainda jogava no São Paulo, e, três anos depois, decidiram se casar.