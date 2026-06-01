RIO DE JANEIRO

Como é o apartamento de Letícia Colin, que não tem paredes, é cheio de obras de arte e conta com vista fenomenal

Atriz de 'Quem Ama Cuida' vive em imóvel com ambientes integrados, vista para a Lagoa e decoração marcada por obras de arte, livros e objetos afetivos

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:00

Apartamento de Letícia Colin Crédito: Reprodução

Conhecida por interpretar Adriana na novela Quem Ama Cuida, Letícia Colin também chama atenção longe das telas. A atriz mora em um apartamento no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, que se destaca pela proposta pouco convencional: praticamente sem divisões entre os cômodos, o imóvel aposta em ambientes integrados e em uma decoração que mistura design, arte e memórias pessoais.

Nascida em Santo André, no ABC paulista, Letícia se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro e permanece na cidade até hoje. Em 2024, ela mostrou detalhes do imóvel em uma visita gravada para o canal da Westwing Brasil, revelando espaços que refletem seu estilo de vida e sua relação com a arte.

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Um dos aspectos que mais chamam atenção é a ausência de paredes separando os principais ambientes. Sala de estar, sala de jantar e áreas de convivência se conectam em um mesmo espaço, valorizando a circulação e a entrada de luz natural. Grandes janelas ajudam a ampliar a sensação de integração e ainda oferecem vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas.

A própria atriz já explicou que gosta da possibilidade de transformar os ambientes conforme o momento. A disposição dos móveis costuma mudar com frequência, acompanhando diferentes necessidades da rotina da casa.

A sala concentra alguns dos elementos mais marcantes do apartamento. O ambiente reúne uma extensa coleção de livros, móveis coloridos, obras de arte e um lustre antigo adquirido em uma loja de antiguidades. A peça se tornou um dos destaques da decoração e ocupa posição central sobre a mesa de jantar.

Entre os itens de valor afetivo está um quadro pintado por uma amiga próxima da atriz durante sua gravidez, em 2019. Brinquedos do filho Uri também aparecem espalhados pela casa, reforçando a proposta de um ambiente funcional e vivido no dia a dia.

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Outro detalhe curioso é a presença de um piano. O instrumento foi comprado após Letícia precisar aprender movimentos e postura para interpretar uma personagem que tocava piano em um trabalho anterior.

No quarto, a atmosfera segue a mesma linha adotada no restante do imóvel. O espaço combina conforto e praticidade, com cama king size, bancada para estudos e uma estante repleta de livros. Entre os títulos, estão obras de dramaturgos brasileiros que fazem parte do universo profissional da atriz.