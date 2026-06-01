VÍDEO: Filha de Lore Improta e Léo Santana surge cantando para acalmar o irmão recém-nascido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:40
A dançarina Lore Improta compartilhou em suas redes sociais um registro do convívio entre seus dois filhos. No vídeo publicado, a primogênita Liz, de 4 anos, aparece cantando para acalmar o irmão caçula, Levi, que nasceu na última semana e tem cinco dias de vida.
O recém-nascido foi filmado enquanto ouvia a irmã interpretar uma das canções da animação Enrolados (2010), da Disney. Ao publicar as imagens, a mãe manifestou o sentimento com a legenda: "Gratidão, Deus".
Nascimento de Levi
Levi nasceu na terça-feira, 26 de maio, em uma maternidade localizada em Salvador, na Bahia, pesando 3 kg e medindo 50 cm. O bebê é o segundo filho do casamento entre a dançarina e o cantor Léo Santana. O casal havia anunciado a gravidez em outubro do ano passado.
De acordo com a família, a escolha do nome carrega um significado bíblico associado aos conceitos de união e ligação, além de referências à música e à fé. Inicialmente, os pais planejavam chamar o menino de Lorenzo, mas alteraram a decisão após Liz sugerir outras opções ao interagir com a barriga da mãe durante a gestação.