FAMÍLIA REUNIDA

VÍDEO: Filha de Lore Improta e Léo Santana surge cantando para acalmar o irmão recém-nascido

Primogênita de Léo Santana foi flagrada cantando música da Disney para o pequeno Levi

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:40

Filha de Lore Improta e Léo Santana surge cantando para o irmão recém-nascido Crédito: Reprodução

A dançarina Lore Improta compartilhou em suas redes sociais um registro do convívio entre seus dois filhos. No vídeo publicado, a primogênita Liz, de 4 anos, aparece cantando para acalmar o irmão caçula, Levi, que nasceu na última semana e tem cinco dias de vida.

O recém-nascido foi filmado enquanto ouvia a irmã interpretar uma das canções da animação Enrolados (2010), da Disney. Ao publicar as imagens, a mãe manifestou o sentimento com a legenda: "Gratidão, Deus".

Nascimento de Levi 1 de 11

Levi nasceu na terça-feira, 26 de maio, em uma maternidade localizada em Salvador, na Bahia, pesando 3 kg e medindo 50 cm. O bebê é o segundo filho do casamento entre a dançarina e o cantor Léo Santana. O casal havia anunciado a gravidez em outubro do ano passado.