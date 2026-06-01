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VÍDEO: Filha de Lore Improta e Léo Santana surge cantando para acalmar o irmão recém-nascido

Primogênita de Léo Santana foi flagrada cantando música da Disney para o pequeno Levi

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:40

Filha de Lore Improta e Léo Santana surge cantando para o irmão recém-nascido Crédito: Reprodução

A dançarina Lore Improta compartilhou em suas redes sociais um registro do convívio entre seus dois filhos. No vídeo publicado, a primogênita Liz, de 4 anos, aparece cantando para acalmar o irmão caçula, Levi, que nasceu na última semana e tem cinco dias de vida.

O recém-nascido foi filmado enquanto ouvia a irmã interpretar uma das canções da animação Enrolados (2010), da Disney. Ao publicar as imagens, a mãe manifestou o sentimento com a legenda: "Gratidão, Deus".

Nascimento de Levi

Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
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Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
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Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
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Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia

Levi nasceu na terça-feira, 26 de maio, em uma maternidade localizada em Salvador, na Bahia, pesando 3 kg e medindo 50 cm. O bebê é o segundo filho do casamento entre a dançarina e o cantor Léo Santana. O casal havia anunciado a gravidez em outubro do ano passado.

De acordo com a família, a escolha do nome carrega um significado bíblico associado aos conceitos de união e ligação, além de referências à música e à fé. Inicialmente, os pais planejavam chamar o menino de Lorenzo, mas alteraram a decisão após Liz sugerir outras opções ao interagir com a barriga da mãe durante a gestação.

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Tags:

Lore Improta léo Santana liz Improta Liz Levi

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