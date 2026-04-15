PURO LUXO

Como é a maior mansão do Brasil, que tem suíte do tamanho de 15 apartamentos, abriga casal famoso e vale R$ 1 bilhão

Mansão em Alphaville impressiona com estrutura para helicópteros e dimensão equivalente a cerca de 200 apartamentos

Fernanda Varela

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:00

Maior mansão do Brasil Crédito: Reprodução

Avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, a maior casa do Brasil chama atenção pelas proporções fora do comum e pelo nível de luxo concentrado em um único endereço. Localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, a residência soma 17,8 mil metros quadrados de área construída e reúne características que a colocam entre os imóveis mais impressionantes do país.

Para efeito de comparação, o tamanho da construção se aproxima de estruturas históricas como o Coliseu de Roma, que tem cerca de 24 mil m². A dimensão também supera com folga dois campos de futebol oficiais e equivale, na prática, a cerca de 150 a 200 apartamentos de dois quartos, o que ajuda a dimensionar a escala do projeto.

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Assinada pelo arquiteto Ruy Ohtake e concluída em 2014, a obra mobilizou cerca de 300 profissionais entre engenheiros, técnicos e especialistas. O resultado é um verdadeiro complexo residencial, com diferentes blocos interligados por áreas abertas, jardins e espaços de convivência.

A mansão conta com 18 quartos e 14 banheiros, distribuídos em uma estrutura que combina áreas íntimas e sociais com alto nível de integração. A garagem subterrânea tem capacidade para até 50 veículos, enquanto a área aérea inclui um hangar preparado para quatro helicópteros, um diferencial raro até mesmo entre imóveis de altíssimo padrão.

O imóvel também reúne equipamentos voltados ao lazer e bem-estar, como um aquário de grandes proporções, spa completo e múltiplas áreas de convivência. Cada ambiente foi pensado para funcionar de forma independente, mantendo ao mesmo tempo a conexão com o restante da casa.

O principal destaque é a suíte máster, que sozinha ocupa cerca de 1,2 mil metros quadrados. O espaço é equivalente a aproximadamente 10 a 15 apartamentos convencionais e inclui piscina privativa, áreas exclusivas de convivência e até um heliponto próprio, reforçando o nível de exclusividade da residência.

Daniela Albuquerque 1 de 13

No centro da propriedade, um jardim de grandes dimensões organiza a circulação entre os ambientes e serve como eixo visual do projeto. O paisagismo foi inspirado nos Jardins de Luxemburgo, com traços geométricos e áreas verdes planejadas para integrar natureza e arquitetura.

A propriedade pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo Jr., sócio-fundador da RedeTV!. O casal vive no local com as filhas em um espaço que combina residência familiar com uma estrutura de alto padrão.