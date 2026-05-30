Cremoso e sem lactose: Daniel Cady ensina receita de mingau de tapioca com coco fresco

Kamila Macedo
Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:00
Nos dias mais frios ou naqueles momentos que pedem uma comida com gosto de aconchego, nada supera uma boa receita de mingau. Pensando nisso, o nutricionista Daniel Cady compartilhou uma versão imperdível que promete conquistar o paladar, feita com tapioca, leite de coco e pedaços da fruta fresca.
Além de utilizar o coco natural, o grande diferencial do prato é ser uma alternativa excelente e simples para quem busca uma opção livre de lactose e sem glúten.
Para os ingredientes, você vai precisar:
1 xícara de tapioca granulada
Água quente (o suficiente para a hidratação)
1 garrafinha de leite de coco
Coco fresco ralado (quantidade a gosto)
3 a 4 colheres de sopa de açúcar demerara
Canela em pau e cravo-da-índia a gosto
1 pitada de sal
Canela em pó para salpicar no final
Daniel Cady ensina passo a passo da receita de mingau de tapioca com coco
Como preparar o mingau de tapioca com coco:
Essa é uma receita que, apesar de simples, precisa de tempo para o preparo. A base consiste em colocar a tapioca granulada em um recipiente e cobri-la com água quente. É necessário que a mistura descanse por aproximadamente 30 minutos para que o ingrediente fique bem hidratado.
Enquanto a tapioca descansa, aproveite o tempo para ralar o coco fresco. No momento em que for partir e descascar a fruta, é preciso cuidado ao manusear os utensílios cortantes. Daniel ainda indica que pode ser utilizada a versão industrializada do coco ralado, caso não haja acesso à fruta in natura, mas ressalta que a preferência é pela opção fresca.
Assim que a tapioca estiver pronta, transfira para uma panela e adicione o leite de coco, as lascas da fruta ralada, o açúcar demerara, o cravo, a canela em pau e aquela pitadinha de sal que ajuda a realçar os sabores.
Antes de acender o fogo, utilize um fouet ou uma colher para mexer bem todos os componentes. Esse processo é fundamental para desmanchar qualquer gruminho que tenha se formado.
Leve a panela ao fogo em temperatura média. A partir desse momento, mexa o mingau sem interrupções até perceber que começou a encorpar. Assim que atingir o ponto ideal de cremosidade, apague o fogo. Distribua o doce nos recipientes de sua preferência e finalize salpicando canela em pó por cima.