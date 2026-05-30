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Milhões de brasileiros têm este item em casa sem saber que ele pode ter ouro escondido

Itens que vão pro lixo podem conter quantidades do metal precioso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:21

Eletrônicos podem ser valiosos
Eletrônicos podem ser valiosos Crédito: Imagem gerada por IA

Quem tem um celular antigo guardado em uma gaveta pode estar armazenando algo mais valioso do que imagina. Pesquisadores chamaram atenção para a presença de ouro em equipamentos eletrônicos descartados e desenvolveram uma técnica capaz de recuperar o metal usando um material improvável: soro de leite. A descoberta reforça o potencial da chamada mineração urbana, prática que busca reaproveitar metais presentes em aparelhos fora de uso.

O ouro está presente em diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, roteadores, modems, computadores, placas-mãe e televisores. Embora apareça em quantidades muito pequenas, ele é utilizado porque conduz eletricidade com eficiência e resiste à corrosão, características importantes para o funcionamento dos circuitos.

Apps que mais 'sugam' a bateria do seu celular

1) Instagram: O aplicativo consome muita bateria por manter o feed em atualização constante, fazer pré carregamento de vídeos e enviar notificações frequentes. Mesmo fechado, continua ativo em segundo plano, usando internet, processamento e, em muitos casos, localização. por Reprodução
2) WhatsApp: Apesar de parecer leve, o WhatsApp mantém sincronização contínua para envio e recebimento de mensagens, utiliza criptografia, realiza backups automáticos e gera muitas notificações. Esse conjunto de processos impede que o celular entre em repouso por longos períodos. por Shutterstock
3) Facebook: Conhecido pelo alto consumo em segundo plano, o app mantém serviços ativos para atualizar o feed, coletar dados e enviar alertas. Esse funcionamento constante contribui para um gasto contínuo de bateria ao longo do dia. por Reprodução
4) TikTok: TikTokO foco em vídeos contínuos exige alto processamento e uso intenso de rede. Além disso, o app mantém atividades em segundo plano ligadas a cache e recomendações, o que acelera o consumo de bateria e pode aquecer o aparelho. por Reprodução
5) Google Maps: Aplicativos de navegação estão entre os maiores vilões da bateria. O uso frequente do GPS consome muita energia, especialmente quando a permissão de localização está configurada para funcionar o tempo todo, mesmo sem rotas ativas. por Google Maps
6) Uber e 99: Apps de transporte monitoram a localização com frequência para verificar corridas disponíveis, promoções e status do serviço. Essa atividade constante em segundo plano aumenta significativamente o consumo de bateria. por Reprodução
7) Gmail: GmailO aplicativo utiliza push de e-mails em tempo real, ficando sempre atento à chegada de novas mensagens. Quando várias contas estão configuradas, a sincronização se intensifica e o gasto de bateria cresce, mesmo sem uso direto. por Freepik
8) YouTube: Além do alto consumo durante a reprodução de vídeos, o YouTube também gasta bateria em segundo plano com atualizações, notificações, downloads e pré carregamento de conteúdo. por Reprodução
9) Spotify: O streaming contínuo, aliado ao armazenamento de cache local, exige uso constante de rede e processamento. Em alguns casos, o app mantém processos ativos mesmo com a música pausada. por Reprodução/Shutterstock
10) Apps de compras e delivery: Aplicativos como Shopee, AliExpress, iFood e Amazon abusam de notificações e atualizações frequentes de ofertas, pedidos e promoções. Esse comportamento mantém o celular ativo e conectado o tempo todo, reduzindo a autonomia da bateria. por Divulgação
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1) Instagram: O aplicativo consome muita bateria por manter o feed em atualização constante, fazer pré carregamento de vídeos e enviar notificações frequentes. Mesmo fechado, continua ativo em segundo plano, usando internet, processamento e, em muitos casos, localização. por Reprodução

Na maioria dos casos, o metal fica escondido em conectores, chips e trilhas metálicas, passando despercebido pelos consumidores. O que parece apenas um aparelho velho pode se transformar em matéria-prima para processos industriais de reciclagem especializados.

A novidade veio de pesquisadores da ETH Zurich, na Suíça. Eles criaram uma espécie de esponja produzida a partir de proteínas extraídas do soro de leite. O material consegue capturar íons de ouro presentes em soluções obtidas do processamento de sucata eletrônica, permitindo a recuperação do metal de forma mais limpa e sustentável.

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Durante os testes, os cientistas utilizaram 20 placas-mãe antigas e conseguiram produzir uma pequena pepita de ouro de 22 quilates com cerca de 450 miligramas. Segundo os pesquisadores, o custo do experimento foi equivalente a aproximadamente US$ 1, enquanto o ouro recuperado tinha valor estimado em US$ 50.

A pesquisa também destaca o potencial econômico do lixo eletrônico. De acordo com os dados apresentados, uma tonelada de placas de circuito pode conter até 150 gramas de ouro, quantidade considerada elevada quando comparada a algumas fontes minerais tradicionais.

Como limpar sua capinha de celular

Como limpar sua capinha de celular por Reprodução
Como limpar sua capinha de celular por Reprodução
Como limpar sua capinha de celular por Reprodução
Como limpar sua capinha de celular por Reprodução
Como limpar sua capinha de celular por Reprodução
Como limpar sua capinha de celular por Reprodução
Como limpar sua capinha de celular por Reprodução
Como limpar sua capinha de celular por Reprodução
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Como limpar sua capinha de celular por Reprodução

Apesar da curiosidade despertada pela descoberta, os especialistas fazem um alerta importante: a extração caseira de ouro não é recomendada. Métodos improvisados podem envolver substâncias tóxicas e representar riscos à saúde e ao meio ambiente. O descarte correto dos aparelhos em pontos de coleta continua sendo a alternativa mais segura.

A chamada mineração urbana vem ganhando espaço justamente por propor o reaproveitamento de materiais já extraídos da natureza e presentes em produtos descartados. Além do ouro, equipamentos eletrônicos também podem conter metais como cobre, prata e paládio, transformando aparelhos esquecidos em potenciais fontes de recursos para a indústria.

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A descoberta dos cientistas suíços reforça uma mudança de percepção sobre o lixo eletrônico. O que antes era visto apenas como sucata pode ter valor econômico e ambiental, especialmente em um cenário de crescimento acelerado do consumo e descarte de equipamentos tecnológicos.

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