Milhões de brasileiros têm este item em casa sem saber que ele pode ter ouro escondido

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:21
Quem tem um celular antigo guardado em uma gaveta pode estar armazenando algo mais valioso do que imagina. Pesquisadores chamaram atenção para a presença de ouro em equipamentos eletrônicos descartados e desenvolveram uma técnica capaz de recuperar o metal usando um material improvável: soro de leite. A descoberta reforça o potencial da chamada mineração urbana, prática que busca reaproveitar metais presentes em aparelhos fora de uso.
O ouro está presente em diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, roteadores, modems, computadores, placas-mãe e televisores. Embora apareça em quantidades muito pequenas, ele é utilizado porque conduz eletricidade com eficiência e resiste à corrosão, características importantes para o funcionamento dos circuitos.
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Na maioria dos casos, o metal fica escondido em conectores, chips e trilhas metálicas, passando despercebido pelos consumidores. O que parece apenas um aparelho velho pode se transformar em matéria-prima para processos industriais de reciclagem especializados.
A novidade veio de pesquisadores da ETH Zurich, na Suíça. Eles criaram uma espécie de esponja produzida a partir de proteínas extraídas do soro de leite. O material consegue capturar íons de ouro presentes em soluções obtidas do processamento de sucata eletrônica, permitindo a recuperação do metal de forma mais limpa e sustentável.
Durante os testes, os cientistas utilizaram 20 placas-mãe antigas e conseguiram produzir uma pequena pepita de ouro de 22 quilates com cerca de 450 miligramas. Segundo os pesquisadores, o custo do experimento foi equivalente a aproximadamente US$ 1, enquanto o ouro recuperado tinha valor estimado em US$ 50.
A pesquisa também destaca o potencial econômico do lixo eletrônico. De acordo com os dados apresentados, uma tonelada de placas de circuito pode conter até 150 gramas de ouro, quantidade considerada elevada quando comparada a algumas fontes minerais tradicionais.
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Apesar da curiosidade despertada pela descoberta, os especialistas fazem um alerta importante: a extração caseira de ouro não é recomendada. Métodos improvisados podem envolver substâncias tóxicas e representar riscos à saúde e ao meio ambiente. O descarte correto dos aparelhos em pontos de coleta continua sendo a alternativa mais segura.
A chamada mineração urbana vem ganhando espaço justamente por propor o reaproveitamento de materiais já extraídos da natureza e presentes em produtos descartados. Além do ouro, equipamentos eletrônicos também podem conter metais como cobre, prata e paládio, transformando aparelhos esquecidos em potenciais fontes de recursos para a indústria.
A descoberta dos cientistas suíços reforça uma mudança de percepção sobre o lixo eletrônico. O que antes era visto apenas como sucata pode ter valor econômico e ambiental, especialmente em um cenário de crescimento acelerado do consumo e descarte de equipamentos tecnológicos.