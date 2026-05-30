PODE VALER DINHEIRO

Milhões de brasileiros têm este item em casa sem saber que ele pode ter ouro escondido

Itens que vão pro lixo podem conter quantidades do metal precioso

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:21

Eletrônicos podem ser valiosos Crédito: Imagem gerada por IA

Quem tem um celular antigo guardado em uma gaveta pode estar armazenando algo mais valioso do que imagina. Pesquisadores chamaram atenção para a presença de ouro em equipamentos eletrônicos descartados e desenvolveram uma técnica capaz de recuperar o metal usando um material improvável: soro de leite. A descoberta reforça o potencial da chamada mineração urbana, prática que busca reaproveitar metais presentes em aparelhos fora de uso.

O ouro está presente em diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, roteadores, modems, computadores, placas-mãe e televisores. Embora apareça em quantidades muito pequenas, ele é utilizado porque conduz eletricidade com eficiência e resiste à corrosão, características importantes para o funcionamento dos circuitos.

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Na maioria dos casos, o metal fica escondido em conectores, chips e trilhas metálicas, passando despercebido pelos consumidores. O que parece apenas um aparelho velho pode se transformar em matéria-prima para processos industriais de reciclagem especializados.

A novidade veio de pesquisadores da ETH Zurich, na Suíça. Eles criaram uma espécie de esponja produzida a partir de proteínas extraídas do soro de leite. O material consegue capturar íons de ouro presentes em soluções obtidas do processamento de sucata eletrônica, permitindo a recuperação do metal de forma mais limpa e sustentável.

Durante os testes, os cientistas utilizaram 20 placas-mãe antigas e conseguiram produzir uma pequena pepita de ouro de 22 quilates com cerca de 450 miligramas. Segundo os pesquisadores, o custo do experimento foi equivalente a aproximadamente US$ 1, enquanto o ouro recuperado tinha valor estimado em US$ 50.

A pesquisa também destaca o potencial econômico do lixo eletrônico. De acordo com os dados apresentados, uma tonelada de placas de circuito pode conter até 150 gramas de ouro, quantidade considerada elevada quando comparada a algumas fontes minerais tradicionais.

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Apesar da curiosidade despertada pela descoberta, os especialistas fazem um alerta importante: a extração caseira de ouro não é recomendada. Métodos improvisados podem envolver substâncias tóxicas e representar riscos à saúde e ao meio ambiente. O descarte correto dos aparelhos em pontos de coleta continua sendo a alternativa mais segura.

A chamada mineração urbana vem ganhando espaço justamente por propor o reaproveitamento de materiais já extraídos da natureza e presentes em produtos descartados. Além do ouro, equipamentos eletrônicos também podem conter metais como cobre, prata e paládio, transformando aparelhos esquecidos em potenciais fontes de recursos para a indústria.