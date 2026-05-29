TURISMO E CULTURA

Festival inédito na Bahia terá shows de Maria Gadú e Geraldo Azevedo; saiba mais

Festival de Primavera acontece na Ilha de Boipeba

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de maio de 2026 às 18:32

Festival de Primavera em Boipeba receberá Geraldo Azevedo e Maria Gadú Crédito: Divulgação

Se você já estava planejando a sua próxima viagem, aqui vai um motivo para arrumar as malas. A Ilha de Boipeba, no Baixo Sul baiano, vai sediar o seu 1º Festival de Primavera entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. O evento inédito promete unir a calmaria le natureza local com o melhor da música popular brasileira.

Para abrir o projeto, as primeiras atrações já foram confirmadas: o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, que comemora cinco décadas de carreira, e a cantora paulistana Maria Gadú, indicada cinco vezes ao Grammy Latino. A grade inicial ainda conta com a apresentação da Banda Oliveira.

Ilha de Boipeba, Bahia 1 de 10

Além de entretenimento para moradores e visitantes, o festival foca no retorno financeiro. No último Carnaval, a ilha esgotou sua capacidade e registrou 100% de ocupação hoteleira. A estratégia agora é usar os shows de grande porte para competir diretamente com o fluxo turístico do vizinho Morro de São Paulo, atraindo público também fora da alta temporada. Para viabilizar o projeto, o município conta com o recém-criado Fundo Municipal de Turismo, abastecido com 3% da arrecadação da tarifa paga pelos próprios visitantes do arquipélago (TUPA).

Boipeba é reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera e preserva um ambiente sem asfalto ou carros, onde o acesso é feito apenas por barcos. O restante da programação oficial deve ser divulgado ao longo dos próximos meses.

SERVIÇO

Evento: 1º Festival de Primavera de Boipeba

Quando: 30 de outubro a 1º de novembro

Onde: Ilha de Boipeba (Cairu, Bahia)