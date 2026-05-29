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Festival inédito na Bahia terá shows de Maria Gadú e Geraldo Azevedo; saiba mais

Festival de Primavera acontece na Ilha de Boipeba

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de maio de 2026 às 18:32

Festival de Primavera em Boipeba receberá Geraldo Azevedo e Maria Gadú
Festival de Primavera em Boipeba receberá Geraldo Azevedo e Maria Gadú Crédito: Divulgação

Se você já estava planejando a sua próxima viagem, aqui vai um motivo para arrumar as malas. A Ilha de Boipeba, no Baixo Sul baiano, vai sediar o seu 1º Festival de Primavera entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. O evento inédito promete unir a calmaria le natureza local com o melhor da música popular brasileira.

Para abrir o projeto, as primeiras atrações já foram confirmadas: o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, que comemora cinco décadas de carreira, e a cantora paulistana Maria Gadú, indicada cinco vezes ao Grammy Latino. A grade inicial ainda conta com a apresentação da Banda Oliveira.

Ilha de Boipeba, Bahia

Águas cristalinas e sossego absoluto na Ilha de Boipeba, um refúgio baiano que parece ter parado no tempo por Wikimedia Commons
Águas cristalinas e sossego absoluto na Ilha de Boipeba, um refúgio baiano que parece ter parado no tempo por Wikimedia Commons
Águas cristalinas e sossego absoluto na Ilha de Boipeba, um refúgio baiano que parece ter parado no tempo por Wikimedia Commons
Capela do Divino Espírito Santo, em Boipeba por Reprodução/CORREIO
Baleia foi encontrada na Ilha de Boipeba por Reprodução
Passeio para Boipeba por divulgação
Boipeba Um dos destinos mais procurados do Arquipélago de Tinharé, localizado em Cairu, por Divulgação
Águas cristalinas de Boipeba por Divulgação
Boipeba, na Ilha de Tinharé por Tatiana Azeviche/Setur-BA
Praia da Boca da Barra, na Ilha de Boipeba, no litoral sul da Bahia por Divulgação
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Águas cristalinas e sossego absoluto na Ilha de Boipeba, um refúgio baiano que parece ter parado no tempo por Wikimedia Commons

Além de entretenimento para moradores e visitantes, o festival foca no retorno financeiro. No último Carnaval, a ilha esgotou sua capacidade e registrou 100% de ocupação hoteleira. A estratégia agora é usar os shows de grande porte para competir diretamente com o fluxo turístico do vizinho Morro de São Paulo, atraindo público também fora da alta temporada. Para viabilizar o projeto, o município conta com o recém-criado Fundo Municipal de Turismo, abastecido com 3% da arrecadação da tarifa paga pelos próprios visitantes do arquipélago (TUPA).

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Boipeba é reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera e preserva um ambiente sem asfalto ou carros, onde o acesso é feito apenas por barcos. O restante da programação oficial deve ser divulgado ao longo dos próximos meses.

  • SERVIÇO

Evento: 1º Festival de Primavera de Boipeba

Quando: 30 de outubro a 1º de novembro

Onde: Ilha de Boipeba (Cairu, Bahia)

Como chegar: Acesso exclusivo por lancha ou barco partindo de Valença (BA) ou da sede de Cairu.

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Tags:

Festival Primavera Primavera Maria Gadú Boipeba

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