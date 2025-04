TURISMO

Você sabia que existe travessia direta entre Boipeba e Salvador? Conheça

Viagem em mar aberto dura cerca de 2 horas

Um dos destinos mais procurados do Arquipélago de Tinharé, localizado em Cairu, na Bahia, a Ilha de Boipeba conta com uma travessia marítima sem escalas. Você sabia? A viagem é operada pela agência Coco Louco, a única autorizada pela Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia) para realizar o percurso. >

Com duração de pouco mais de duas horas, o translado é feito em uma lancha de 40 pés, equipada com ar-condicionado e capacidade para até 60 passageiros. A travessia custa R$ 380,00 e tem se tornado uma opção cada vez mais procurada, especialmente por quem deseja evitar os perrengues das rotas tradicionais.>

A agência, que atua há mais de 20 anos nas regiões de Boipeba e Morro de São Paulo, passou a operar no segmento de translado em 2017. No entanto, foi apenas no final de 2024 que começou a investir de forma mais intensa no trecho direto entre Salvador e Boipeba.>