TARIFAS MAIS BAIXAS

Voos entre Salvador e Boipeba têm passagens a partir de R$ 500; saiba onde

Campanha promocional de companhia aérea busca estimular turismo no estado durante a baixa temporada

Monique Lobo

Publicado em 22 de maio de 2025 às 22:30

Águas cristalinas de Boipeba Crédito: Divulgação

Uma campanha especial da Abaeté Linhas Aéreas está com tarifas promocionais para voos entre Salvador e Boipeba. As passagens estão disponíveis a partir de R$ 500 o trecho, com período válido para compra e embarque até o dia 30 de junho deste ano. >

A campanha busca estimular o turismo no estado durante a baixa temporada, oferecendo uma oportunidade para que mais passageiros possam conhecer ou revisitar a ilha de Boipeba, com a agilidade e conforto do transporte aéreo.>

As passagens da campanha estão à venda exclusivamente pelo site da companhia.>