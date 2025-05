POLÊMICA

Gerente acusado de destratar padre Fábio de Melo já tinha histórico de reclamações, dizem funcionários

Funcionário da cafeteria estava em período de experiência e já havia sido advertido por má conduta com clientes

Ainda conforme as fontes, o comportamento do gerente já havia gerado incômodo anteriormente, e ele teria sido alertado para “adotar uma postura mais respeitosa e acolhedora com o público”. O episódio com o padre Fábio de Melo teria sido considerado pela rede como o ponto final de uma série de ocorrências.>