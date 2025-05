'VIDA SEXUAL ATIVA'

Ex-deputada afirma que Fábio de Melo é gay e aponta nome de suposto affair do padre

Cristiane Brasil garantiu que o religioso sustenta uma 'mentira'

Cristiane Brasil, ex-deputada federal pelo PTB, expôs supostas intimidades do padre Fábio de Melo nas suas redes sociais nesta terça-feira (21), como forma de desmascarar o que chamou de “mentira”. Na declaração, a advogada afirmou que o religioso é gay e apontou um suposto affair com um homem em uma cidade do interior do Rio de Janeiro. >