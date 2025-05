SEM SOLIDARIEDADE

Irmã de Cristiano Ronaldo polemiza ao expor fã mirim e se pronuncia: 'Eu tenho a minha vida'

Katia Aveiro mostrou uma criança que tinha um sonho de ter uma bicicleta e não o ajudou

Elis Freire

Publicado em 21 de maio de 2025 às 15:36

Katia Aveiro se pronuncia sobre críticas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma onda de críticas atingiu Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, após a influencer publicar um vídeo de uma criança que vestia a camisa do jogador enquanto vendia lembrancinhas em Trancoso, na Bahia. O fã mirim trabalhava para juntar dinheiro para consertar a sua bicicleta e foi exposto por Katia nas redes sociais, que apenas comprou alguns produtos na mão do menino. >

“Olha só essa agradável surpresa. Longe dele imaginar que estava a falar com a irmã dele”, declarou Kátia no vídeo, em que compra produtos do garoto. A internet, porém, apontou que ela poderia ter intermediado um contato com o craque português ou até mesmo comprado uma bicicleta para o menino.>

Nesta quarta (21), ela se pronunciou através do Instagram e explicou que a sua vida não gira em torno do parentesco com Cristiano. “O meu irmão é uma das pessoas mais midiáticas do mundo, vocês calculam a quantidade de pessoas que eu cruzo que falam de Cristiano Ronaldo?! [...] Eu tenho outra vida, minha vida não gira em torno do meu irmão. O fanatismo é uma coisa cansativa!”, justificou. >

Kátia ressaltou que o menino não deixou claro que passava necessidade. “Eu não acho normal uma criança trabalhando, mas ela não me disse que estava passando necessidade ou que estava passando fome, senão daria um jeito de ajudar ”, garantiu. >

Ela rebateu as críticas que vem recebendo de internautas. “As pessoas entupiram minhas sociais a perguntar ‘por que você não ligou em videochamada com seu irmão para falar o menino?!’. “Porque eu não tinha que ligar”, respondeu. “Se para todas as pessoas que gostam do meu irmão eu tiver que fazer isso, eu deixou de ter a minha vida”, falou no vídeo.>