Karine Teles fala sobre treta de Cauã Reymond nos bastidores de Vale Tudo: 'Nada disso'

Colega de elenco comentou polêmicas envolvendo comportamentos do galã

Elis Freire

Publicado em 21 de maio de 2025 às 06:00

Karine Teles e Cauã Reymond em remake de 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Durante a pré-estreia da série Pablo & Luisão, na noite desta terça-feira (20), no Rio de Janeiro, a atriz Karine Teles comentou os rumores de um possível climão nos bastidores do remake de Vale Tudo, atual novela das nove da Globo. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, ela negou qualquer mal-estar envolvendo o ator Cauã Reymond. >

Karine, que interpreta Aldeíde Candeias na trama, afirmou que os comentários não têm fundamento e são fruto do sucesso da novela. “Isso não existe! A novela está chamando muito a atenção, as pessoas estão olhando muito pra ela. É um assunto muito comentado”, disse.>

A atriz também criticou a forma como especulações ganham força nas redes sociais. “Nesse mundo de internet, uma vírgula vira um texto de 40 páginas, entendeu? Eu não vejo nada disso acontecer”, reforçou.>

Sobre a ausência de Cauã em uma recente confraternização do elenco, Karine minimizou o fato. “Um monte de gente não estava nessa festa. Tem essas festas uma vez por mês e um monte de gente não vai. As pessoas não vão por diversos motivos. Era uma quinta-feira, eu mesma fui, fiquei meia hora e fui embora”, contou. “Aí as pessoas vão procurar cabelo em ovo, vão achar coisas e vão especular", completou.>

Entenda a treta entre Cauã e Bella

A briga entre os intérpretes de Maria de Fátima e de César teria começado desde antes da estreia de “Vale Tudo”, culminando na formalização de uma queixa na emissora feita por Bella sobre o comportamento do colega de elenco.>

De acordo com informações da Veja, a atriz alegou que Cauã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista à direção da novela e ao setor de compliance do canal. Os dois estariam desde então sem se falar e com muito climão durante as gravações.>