TRAGÉDIA

Filho de 3 anos de influenciadora morre afogado em piscina

A tiktoker Emilie Kiser perdeu a criança seis dias após acidente, segundo jornal

Trigg Chapman Kiser, filho de 3 anos da influenciadora Emilie Kiser, morreu após um acidente doméstico trágico em Chandler, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. De acordo com informações do site The Independent, o menino foi encontrado inconsciente na piscina da casa da família na noite de 12 de maio e faleceu seis dias depois, no último dia 18, por conta do afogamento.>