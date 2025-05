REGISTRO

Preta Gil posa ao lado da sobrinha Flor Gil em Nova York; cantora aguarda tratamento

Cantora está passando por séries de exames nos Estados Unidos

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Preta foi submetida a uma série de exames médicos na capital americana. Os resultados definiriam se ela estaria apta a iniciar o protocolo de tratamento previsto no país. A filha de Gilberto Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023 e, após quase dois anos de tratamento declarou que não havia mais chances de cura no Brasil. >