MILAGRE?

Fernando Fernandes caminha após mais de 15 anos paraplégico; veja

Ex BBB andou pela primeira vez após acidente com ajuda de aparelhos

Fernando Fernandes, apresentador esportivo e ex-BBB, dividiu um momento de superação inesperado com os seguidores nesta terça-feira (20). Após mais de 15 anos sem andar, ele conseguiu dar alguns passos com o auxílio de um dispositivo tecnológico. Atual apresentador do Esporte Espetacular, Fernando ficou paraplégico após um acidente automobilístico em 2009. >