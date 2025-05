INDIGNAÇÃO

Lady Gaga sai para beber cerveja em Cingapura e fãs brasileiros reclamam: 'Aqui nem um tchau da janela'

Diva pop está em país asiático para quatro shows

Elis Freire

Publicado em 20 de maio de 2025 às 16:51

Lady Gaga é flagrada em bar em Cingapura Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Depois do show histórico no Rio de Janeiro no início deste mês, Lady Gaga viajou para Cingapura para quatro apresentações no país asiático. A diferença do comportamento da diva pop durante a estadia, porém, não passou despercebido pelos fãs da cantora, apelidados de “little monsters”. >

Enquanto na visita ao Brasil, Lady Gaga ficou reclusa no seu quarto de hotel no luxuoso Copacabana Palace, em Cingapura, a artista foi flagrada nesta terça-feira (20) em um bar tomando uma cervejinha e até interagindo com os fãs nas ruas. A popstar já fez dois shows no país e fará mais dois ainda esta semana.>

Lady Gaga e Michael Polansky foram vistos passeando por Singapura nesta terça (20). pic.twitter.com/X9KsvPPILp — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) May 20, 2025

Nas redes sociais, os fãs brasileiros ficaram indignados com a postura de Lady Gaga e questionaram porque ela não fez o mesmo aqui no país sulamericano. “Aqui ela não saiu nem para dar tchau da janela e lá está tomando cerveja no boteco”, escreveu um internauta.>

Isso porque enquanto no Brasil ela não falou com os milhares de fãs que se acumularam em frente ao hotel, nos vídeos gravados por fãs no país asiático, Gaga é vista em um restaurante com o noivo e até autografando o disco de um fã que a encontrou nas ruas.>

Outros, porém, rebateram a comparação. “Em Cingapura tinha meia dúzia de na porta do hotel, aqui tinha 30 mil só no ensaio", rebateu um. “ Vocês querem comparar as ruas do Brasil com a rua de Cingapura”, ponderou outro usuário.>