A DIVA CHEGOU!

Lady Gaga mandou apagar luzes de terminal ao desembarcar no Rio de Janeiro, diz jornal

Diva pop chegou nesta terça-feira (29) para show gratuito na Praia de Copacabana no sábado (3)

Lady Gaga chegou discreta! Ao desembarcar de aeronave particular no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, nesta terça-feira (29), a diva pop pediu que as luzes da área externa do desembarque RIOgaleão Exclusive fossem apagadas para ela entrar no carro discretamente. A “Mother monster" chegou ao Rio de Janeiro por volta das 4h50 da madrugada para realizar show gratuito em Copacabana no próximo sábado (3). As informações são do g1. >