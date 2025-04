MÚSICA EM FAMÍLIA

Preta Gil fala sobre momento emocionante com Gilberto Gil em SP: 'Cura'

Cantora que enfrenta um câncer fez participação especial em show do pai no último sábado (26)

Um pouco mais de uma semana após receber alta do Hospital Sírio-Libanês, Preta Gil emocionou o público ao fazer uma participação especial no show da turnê Tempo Rei, em São Paulo, no último sábado (26). A cantora, que segue em tratamento contra um câncer, surpreendeu a plateia ao subir ao palco ao lado do pai, Gilberto Gil, para cantarem juntos “Drão”. >