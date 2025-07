TOCANTE

Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme: ‘Cansaço insuportável’

Através de um texto emocionante, o cantor relatou momentos felizes durante a última turnê, mesmo com diagnóstico

O cantor Justin Timberlake, através de um texto emotivo publicado no Instagram, revelou que foi diagnosticado com a doença de Lyme. Nesta quinta-feira (31), o artista disse que sente “dores insuportáveis”, mas que “batalhou com problemas de saúde” durante a turnê “Forget Tomorrow”, que encerrou nesta quarta-feira (30) em Istambul, na Turquia. A turnê teve início em 21 de março no Lollapalooza Argentina. >

No texto, o artista se ateve aos sentimentos trazidos pelo último trabalho que percorreu várias cidades da América do Norte, incluindo, incluindo Vancouver, Seattle, Los Angeles, Atlanta, Miami, Chicago, Nova Iorque, Boston e Lexington. A turnê também teve paradas na Europa, com datas em Buenos Aires (Argentina) e Paris. >

Justin se mostrou grato por todas as pessoas que estiveram ao seu lado em um momento tão importante, inclusive fãs do artista. Além disso, ressaltou a resiliência e paciência mental que teve de ter para lidar com o diagnóstico em meio às apresentações da turnê. O artista trouxe o assunto ao público apenas após as apresentações.>

Além de Timberlake, várias celebridades já disseram que sofreram com Lyme, como Shania Twain, Avril Lavigne e Justin Bieber.>

Confira depoimento completo de Justin:

“Bem, à medida que estes dois anos incríveis chegam ao fim, eu olho para o futuro, eu queria escrever algo que viesse do coração. Não é uma tarefa fácil tentar contextualizar o vulnerável das turnês, mas vou tentar…>

Esta foi a experiência mais divertida, emocionante, gratificante, fisicamente exigente e, às vezes, exagerada. Tenho feito isso há mais de 30 anos (o que parece louco dizer) - e dei tudo o que eu tenho, Eu não poderia ter feito isso sem minha família, amigos.>

As crianças do TN e todo o seu apoio.>

Como muitos de vocês sabem, sou uma pessoa bastante reservada. Mas enquanto reflito sobre a turnê e a turnê de festivais, quero contar um pouco sobre o que está acontecendo comigo.>

Entre outras coisas, tenho lutado contra alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme — o que não digo para que se sintam mal por mim —, mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores. Se você já passou por essa doença ou conhece alguém que passou, então você sabe: viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente Quando recebi o diagnóstico pela primeira vez, fiquei chocada, com certeza. Mas, pelo menos, eu conseguia entender por que estava no palco com dores nos nervos enormes ou simplesmente sentindo um cansaço ou mal-estar insuportável. Eu me deparei com uma decisão pessoal. Parar de fazer turnê? Ou continuar e descobrir o que fazer. Decidi que a alegria que me apresentar me traz supera em muito o estresse passageiro que meu corpo estava sentindo. Estou tão feliz por ter continuado.>

Não só provei minha tenacidade mental para mim mesma, como também agora tenho tantos momentos especiais com todos vocês que nunca esquecerei. Eu estava relutante em falar sobre isso porque sempre fui criada para guardar algo assim para vocês. Mas estou tentando ser mais transparente sobre minhas dificuldades para que elas não sejam mal interpretadas.>

Compartilhando tudo isso com a esperança de que todos possamos encontrar uma maneira de nos conectarmos mais. Gostaria de fazer a minha parte para ajudar outras pessoas que também estão passando por essa doença.>

A todos vocês que vieram me ver na turnê ‘Forget Tomorrow’ ou no JT Live ‘25 (ou em qualquer outra turnê ou show ao longo dos anos, por planilhas, mensagens e camisetas, fizeram com que eu risse e sorrisse muitas vezes. E ouvir, ver vocês cantando essas músicas, palavra por palavra, a todo o poder de vocês, me deixará para sempre impressionado. Vocês realizaram meus sonhos.>

Para minha equipe, banda, cantores e dançarinos… A vida em turnê realmente é incomparável. É preciso um tipo especial de pessoa para ser capaz de fazer isso - muito menos bem. Vocês foram uma família tão linda longe de casa para mim. Sempre vou valorizar nosso tempo neste último ano juntos. Mal posso esperar para ver o que todos vão fazer a seguir. Que será emocionante!>

Realmente não há como descrever em palavras a sensação de estar em um palco e compartilhar a experiência da música ao vivo com todos vocês. É uma vibração de frequência inigualável. Sagrada para mim. Sinceridade, não sei qual é o meu futuro no palco, mas sempre vou apreciar esta temporada! E todas as anteriores! Ela se tornou uma lenda para mim.>

Para Jess, Silas e Phin. Nada é mais poderoso do que seu amor incondicional. Vocês são meu coração e meu lar. Estou a caminho…>

Com amor.>

JT”.>

O que é a doença de Lyme?

A doença de Lyme é uma infecção causada por uma bactéria transmitida através da picada de carrapatos. Ela provoca lesões na pele, no sistema nervoso central e periférico, além do coração, além de dores nas articulações. Por isso, o cantor citou o cansaço que sente, sobretudo por causa dos momentos de trabalho constante.>