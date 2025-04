ENCONTRO EMOCIONANTE

Ludmilla faz surpresa emocionante para Preta Gil após alta hospitalar: 'Te ver foi um presente'

Cantora visitou a amiga em um momento especial e compartilhou a emoção nas redes sociais

Ludmilla emocionou os fãs no último domingo (27) ao realizar uma visita surpresa a Preta Gil . A cantora, que recentemente recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após 14 dias de internação, foi surpreendida pela amiga em um momento de carinho e celebração da vida. >

O reencontro foi registrado em um vídeo publicado nas redes sociais de Ludmilla. Na legenda, a artista expressou sua felicidade pelo momento especial. “Te ver hoje foi um presente. Te amo demais e estarei sempre com você. Você é força, luz e amor”, declarou a cantora, visivelmente emocionada.>

Ver essa foto no Instagram

Preta Gil, que segue em processo de recuperação, não escondeu a alegria pela surpresa e respondeu com carinho: “Te amo, Ludmilla, amei a visita”, comentou a filha de Gilberto Gil.>

A visita de Ludmilla gerou uma onda de mensagens positivas de internautas, que encheram as redes sociais das artistas com comentários de apoio e afeto. Preta Gil recebeu alta hospitalar no dia 16 de abril de 2025, após enfrentar complicações de saúde, e desde então vem sendo acompanhada por familiares e amigos próximos durante sua recuperação.>