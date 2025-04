NOVOS CAMINHOS

Ex-ator de 'Malhação' muda de profissão e lucra até R$ 2 mil por dia

Famoso por interpretar Perereca em “Malhação”, Márcio Kieling revela como trocou as novelas pelo trade

Márcio Kieling, 46 anos, conhecido do grande público por interpretar o personagem Perereca na clássica temporada de Malhação, surpreendeu ao revelar uma nova fase da sua vida profissional. Longe das novelas desde 2018, o ator decidiu apostar no mercado financeiro e hoje afirma faturar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil por dia com operações de trade. >

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Kieling contou que a mudança foi motivada pela paralisação do mercado artístico durante a pandemia da Covid-19 e pela necessidade de diversificar suas fontes de renda. “Acabei conhecendo o mercado financeiro através do trade. Foi algo que me fascinou naquele momento porque era o que eu procurava, algo que só dependesse de mim”, afirmou o ator.>