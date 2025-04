DE NOVO?!

Namoro de Piqué, ex de Shakira, com ex-amante acabou após traição

Clara Chía foi apontada como pivô do fim do casamento do ex-jogador com a cantora colombiana

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2025 às 09:12

Clara Chía e Piqué Crédito: Reprodução

Gerard Piqué está solteiro. De acordo com o programa Vamos a Ver, do canal de televisão Telecinco, da Espanha, o ex-jogador de futebol e Clara Chía terminaram o relacionamento após mais de três anos juntos. O namoro do ídolo do Barcelona com a modelo teria acabado após uma traição. Vale lembrar que a jovem foi apontada como pivô do fim do casamento do ex-atleta com a cantora Shakira.>

Os rumores de uma possível separação entre Piqué e Clara começaram a surgir em janeiro deste ano, quando o ex-jogador decidiu se mudar sozinho para Miami. O objetivo dele era ficar próximo aos filhos, Sasha, de 12 anos, e Milan, de 10, que foram para os Estados Unidos com a mãe, Shakira, após o divórcio do casal.>

A jornalista Adriana Dorronsoro afirmou que, segundo fontes próximas de Piqué e Clara, houve uma traição por parte do ex-Barcelona, cujos rumores de infidelidade voltaram a pipocar após ele ser visto recentemente com outra mulher em Miami. Adriana também afirmou que os dois estavam em crise pela falta de interesse dele em formar uma família.>

"Eu sei que eles tiveram uma crise porque ela queria seguir em frente no relacionamento, ser mãe e tudo o mais, mas ele ainda tinha algumas dúvidas com relação a isso", falou.>

Clara não teria ido com o ex-zagueiro para os Estados Unidos por não ter relação próxima com Sasha e Milan. Apesar de ter passado mais de três anos em um relacionamento com Piqué, ela não teria sido apresentada formalmente às crianças. >