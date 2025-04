SEPARAÇÃO

Piqué e Clara Chía terminam namoro após três anos, revela TV espanhola

Ex-jogador do Barcelona se mudou para Miami para ficar mais perto dos filhos com a cantora Shakira

Wladmir Pinheiro

Publicado em 26 de abril de 2025 às 07:14

Clara Chía e Piqué Crédito: Reprodução

Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, está de volta à vida de solteiro. De acordo com informações do programa "Vamos a Ver", transmitido pela emissora espanhola "Telecinco", o ex-jogador acabou o namoro de mais de três anos com a modelo Clara Chía. >

Clara foi apontada como sendo amante de Piqué, na época do divórcio do jogador com a cantora Shakira. Os dois assumiram o relacionamento meses depois.>

Os primeiros boatos sobre a separação surgiram ainda em janeiro deste ano, quando Piqué optou por se mudar sozinho para Miami, onde já vive Shakira com os filhos Sasha, 12 anos, e Milan, 10. Os dois passaram a viver na cidade americana junto da mãe.>

A decisão do ex-zagueiro do Barcelona, porém, teria deixado a namorada abalada, segundo a imprensa espanhola.>

De acordo com o portal Vanitatis, Piqué se mudou para um apartamento alugado há pouco tempo. Ele irá cuidar dos filhos enquanto a cantora colombiana sai em turnê mundial. O plano era evitar que os jovens precisassem passar por novas mudanças e adaptações.>

Clara ainda não conhece os filhos do ex-jogador, mesmo após quase três anos de namoro. >