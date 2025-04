FENÔMENO DA MÚSICA

Tour mais lucrativa da atualidade: Numanice de Ludmilla já faturou mais de R$ 180 milhões

Cantora está no meio da turnê de Numanice 3

Elis Freire

Publicado em 9 de abril de 2025 às 16:18

Ludmilla é 6º mulher preta mais escutada no mundo na atualidade Crédito: Reprodução

Neste domingo (8), o show do Numanice 3 levou milhares de fãs de Ludmilla ao Riocentro no Rio de Janeiro e sua transmissão foi destaque até nos telões da Times Square, em Nova York, voltando os olhos da indústria do entretenimento para o impacto do projeto Numanice. Dados mostram que a tour de Ludmilla é a mais lucrativa da atualidade. >

Meio milhão de espectadores. 3,5 bilhões de streams. 14 toneladas de alimentos arrecadados. 8 mil empregos gerados. De acordo com informações do Portal Leo Dias, o projeto de Ludmilla que já rendeu 3 álbuns e 3 turnês, se tornou um dos espetáculos mais grandiosos da indústria pop.>

Criado há cinco anos, Numanice marca a virada do funk para o pagode na carreira da cantora. Segundo o portal, o faturamento do projeto é estimado em R$ 185 milhões.>

Desde a criação de Numanice, Ludmilla já levou mais de 500 mil pessoas para os shows, que costumam durar cerca de 3 horas e atrair um público cativo por todo o país. Neste momento, no meio da terceira turnê, o show já é um marco histórico para a indústria do entretenimento brasileira.>

Uma celebração do pagode e da música romântica, a experiência musical ganhou proporções gigantescas, migrando das plataformas digitais para os palcos. Já são mais de 3,5 bilhões de streams somados ao longo de sua trajetória e 600 milhões de streams apenas na terceira edição do projeto, o Numanice 3. Não à toa, Ludmilla foi a artista pop mais consumida no Spotify em 2024.>