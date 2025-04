FOCO NO LANÇAMENTO

Mani Reggo se pronuncia após vitória na Justiça contra Davi Brito

Assessoria da influenciadora ressaltou que processo corre em sigilo e destacou seu novo empreendimento

A equipe Mani Reggo se pronunciou após os seus advogados confirmarem uma vitória em primeira instância contra Davi Brito na Justiça. Em nota enviada ao CORREIO, a influenciadora se manifestou sobre o processo em que busca o reconhecimento da união estável com o baiano quando ele foi campeão do BBB 24 e conquistou o grande prêmio. >

Ela, que está se lançando como empreendedora de roupas, ressaltou que não pode dividir detalhes do assunto, já que o processo corre sob sigilo de Justiça. A assessoria de Mani afirma que ela está inteiramente dedicada ao novo projeto.>

“A Assessoria de comunicação da influenciadora e empreendedora Mani Reggo informa que, neste momento, ela não pode se pronunciar sobre qualquer assunto que esteja sob sigilo de Justiça. Mani Reggo está inteiramente dedicada e feliz com a realização de um grande sonho: a inauguração da sua primeira loja física, a Cacay Modas”, disse a equipe de Mani em nota.>

Segundo Sérgio Nunes e Juliana Andrade, advogados que representam Mani, a baiana ganhou na Justiça contra Davi Brito em primeira instância e poderá ter direito a metade dos prêmios conquistados por Davi no Big Brother Brasil 2024 - quantia que gira em torno de R$ 3 milhões.>

A decisão foi tomada pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, na última sexta-feira, 04 de abril. Ainda cabe recurso. Poucos minutos após a divulgação da vitória pelo Alô Alô Bahia, Davi abriu uma live no Instagram para anunciar que vai ser pai . >

O casal Davi e Mani terminou poucos dias após o baiano se consagrar como o vencedor do BBB 24 e se tornar milionário. Antes do programa, quando o baiano era motorista de aplicativo, os dois chegaram a morar juntos - o que alega Mani Reggo no processo.>