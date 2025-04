CASO NA JUSTIÇA

Mani Reggo ganha processo contra Davi Brito e pode receber metade do prêmio do BBB 24, diz site

Ex namorada do baiano buscava reconhecimento da união estável com o ex-BBB na época do reality

Elis Freire

Publicado em 8 de abril de 2025 às 16:23

Mani Reggo e Davi Brito chegaram a morar juntos antes do BBB 24 Crédito: Reprodução

Mani Reggo ganhou na Justiça contra Davi Brito no processo em que buscava o reconhecimento da união estável com o ex-BBB. As informações são do Alô Alô Bahia que afirma que, com a decisão em primeira instância, a influencer poderá ter direito a metade dos prêmios conquistados por Davi no Big Brother Brasil 2024. >

A decisão teria sido tomada pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, na última sexta-feira, 04 de abril. Ainda segundo o jornal, o valor total a ser dividido gira em torno de R$ 3 milhões - referente a todos os prêmios recebidos no reality da TV Globo>

O término do casal aconteceu poucos dias depois do baiano se consagrar como o vencedor do BBB 24 e conquistar milhões de reais. Antes do programa, quando o baiano era motorista de aplicativo, os dois chegaram a morar juntos - o que alegou Mani Reggo no processo.>

Ao vencer o BBB 24, Davi levou R$ 2,92 milhões para casa. Porém, durante outras dinâmicaS, o soteropolitano também ganhou dois carros que avaliados juntos somam R$ 700 mil: uma Chevrolet Trailblazer 2025 e um Chevrolet S10 2025.>