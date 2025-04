DEU O PAPO

Eliminada do BBB 25, Daniele Hypólito manda recado para Diogo Almeida

A ex-ginasta se posicionou sobre falas polêmicas do ator no reality

Elis Freire

Publicado em 7 de abril de 2025 às 21:51

Daniele Hypólito e Diogo Almeida Crédito: Reprodução

Após ser eliminada do BBB 25, Daniele Hypólito resolveu se posicionar sobre situações que descobriu ao sair da casa. Em vídeo publicado nas redes sociais, a ex-ginasta mandou um recado bem duro para Diogo Almeida, com quem teve desentendimento dentro do reality da Globo. >

Dani alertou o ex-BBB sobre a forma que ele tratou as mulheres na casa e fez referência a um comentário feito sobre o seu corpo. “Diogo, quando você for falar de uma mulher, principalmente quando você estava com a sua mãe na casa, muito cuidado e respeito, principalmente porque essa mulher que você falou é casada e muito bem casada”, disse a famosa, detonando a postura do ator.>

No momento citado, Diogo Almeida era o líder da semana e observava o que os demais participantes estavam fazendo na casa através das imagens de câmeras disponíveis no Quarto do Líder. Em um dos quartos da casa, a ex-ginasta estava trocando de roupa e Diogo fez um comentário desrespeitoso. >

“Dá para ver coisa pra caraca, olha a Dani tirando a roupa, fazendo striptease”, falou o artista para os seus aliados. >