ADEUS

BBB 25: Daniele Hypólito é eliminada com 50,37% dos votos

Ex-ginasta se comprometeu pouco com o jogo

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Daniele Hypólito. A ex-ginasta, escolhida pelo público para deixar o programa, foi eliminada com 50,37% dos votos. João Pedro foi o segundo mais votado com 45,38%, enquanto Maike recebeu apenas 4,25%.>