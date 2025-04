MUDANÇA ÍNTIMA

Gracyanne Barbosa fala em 'pepeca inchada' após o BBB 25: 'Falta de uso'

Musa fitness comentou sobre as mudanças no corpo após o confinamento no programa

Elis Freire

Publicado em 7 de abril de 2025 às 20:28

Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Durante dois meses em que ficou confinada na casa do BBB 25, Gracyanne Barbosa não pôde manter a sua rotina de musa fitness da mesma forma que costumava fazer fora da casa mais vigiada do Brasil. Por isso, Gracyanne foi às suas redes sociais explicar que observou diversas mudanças no seu conhecido “shape”. >

Uma das transformações reveladas, porém, surpreendeu os seguidores da ex de Belo pelo grau de intimidade. Gra revelou que está um inchaço na região íntima e refletiu sobre as possíveis explicações da questão observada no corpo pós-confinamento. >

"Ganhei um pouquinho de gordura e tudo mais, mas ganhei uma pepeca mais inchada. Vocês acreditam? Não sei se é regressão, se é falta de uso, brincadeira, mas ali que senti mais diferença", disse Gracyanne, em vídeo compartilhado nas suas redes sociais.>

Ela também falou sobre a "barriguinha" que teria adquirido por sair da rotina de alimentação e exercício físico. No entanto, segundo ela, a mudança também pode estar relacionada à postura e à prisão de ventre.>

A "falta de uso" mencionada pela modelo foi associada por internautas a uma revelação feita no reality show da Globo. No programa, a musa fitness reclamou da falta de sexo durante o confinamento, afirmando que costumava ter relações diárias. "Para mim, é realmente difícil. Eu gosto de transar todo dia, acho insuportável", desabafou Gracyanne no BBB 25. >