ATUALIZAÇÕES

Após transferência em UTI aérea, Preta Gil tem estado de saúde atualizado

Cantora foi levada do Rio de Janeiro para Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Transferida em UTI aérea do Rio de Janeiro para o Hospital Sírio Libanês , em São Paulo, neste domingo (6), Preta Gil dará continuidade ao tratamento contra o câncer diagnosticado em 2023. A mudança, segundo a assessoria da artista, tem o objetivo de dar continuidade aos cuidados no mesmo centro hospitalar onde ela iniciou o tratamento. >

“Neste momento, ela está bem, estável e sendo bem assistida pela equipe clínica do hospital. Preta chegou a São Paulo e está sendo avaliada pelos médicos. Ela continua o processo de tratamento que estava sendo feito no Rio de Janeiro”, informou o comunicado. Preta estava internada em hospital no Rio desde o último dia 2 para a administração de medicamentos .>

No começo deste ano, Preta revelou que tudo o que podia ser feito no Brasil, para tratar sua doença, já foi feito. "Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou. Sei que sou uma mulher privilegiada, mas se tenho a condição de ir para fora, eu vou", afirmou a filha de Preta Gil. >