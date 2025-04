CHEIA DE FÉ

Com auxílio de aparelhos, Preta Gil é transferida em UTI aérea para hospital em São Paulo

No Brasil não há mais possibilidade de tratamento para a cantora

Conectada a aparelhos médicos por segurança, Preta compartilhou imagens no jatinho nas suas redes sociais, na manhã deste domingo (6). Ela viajou na companhia da irmã, Bela Gil, e da amiga, a influenciadora Ju de Paulla. Sem perder o bom humor, a filha de Gilberto Gil brincou com o sono das companheiras de viagem e usou o bordão de Virginia Fonseca, que viralizou nas redes sociais: “Mãe pode dar beijo?” >

No começo deste ano, Preta revelou que tudo o que podia ser feito no Brasil, para tratar sua doença, já foi feito. "Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou. Sei que sou uma mulher privilegiada, mas se tenho a condição de ir para fora, eu vou", afirmou a artista, que deve viajar para os Estados Unidos ainda em abril.>