VIRALIZOU

Smart Fit vira cenário de caso bizarro: aluna morre e professores tentam ocultar corpo

Câmeras registraram tentativa de ocultação do corpo após desmaio de aluna

Um caso bizarro envolvendo a Smart Fit, maior rede de academia da América Latina, ganhou as redes sociais. Uma aluna identificada como Reina Sabas, de 39 anos, morreu enquanto fazia um exercício de pernas. Segundo relatos de testemunhas, um personal trainer teria feito com que ela pegasse mais carga de peso do que conseguia suportar e, durante a execução do treino, ela passou mal e não resistiu. O caso aconteceu em Tlatelolco, na Cidade do México, no dia 20 de maio.>