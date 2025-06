ENTENDA O CASO

Em meio a luta por guarda do filho, Murilo Huff perde briga na Justiça

Cantor se envolveu em outro processo judicial; saiba mais detalhes

Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, iniciaram uma batalha judicial pela guarda de Leo, filho do cantor com cantora sertaneja. A coluna Fábia Oliveira descobriu, no entanto, que, há poucos meses, o artista encerrou outra trama na Justiça, desta vez, envolvendo uma ação trabalhista.

