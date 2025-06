COMPROVANTES BANCÁRIOS

Murilo Huff comprova pagamento de R$30 mil em escola e quase R$10 mil em terapia de Léo

Cantor decidiu expor pagamentos após Dona Ruth acusá-lo de não pagar pensão do filho que teve com Marília Mendonça

Elis Freire

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:42

Murilo Huff e filho Léo Mendonça Crédito: Reprodução

O cantor Murillo Huff decidiu esmiuçar cada gasto que tem com o filho Léo Mendonça depois da acusação de Dona Ruth de que ele não paga pensão para o menino de 5 anos. Murilo postou prints de comprovantes bancários e notas fiscais referentes aos gastos com menino: só de escola ele comprovou ter gasto R$30 mil de forma adiantada referente ao ano escolar e mostrou ainda quase R$10 mil gastos com psicológica para a criança, que perdeu a mãe Marília Mendonça em 2021.>

"Eu não sei que tudo não é nada além da minha da minha obrigação com pai, só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar", escreveu através dos Stories do Instagram.>

Murilo Huff comprova gastos com filho Léo Mendonça 1 de 2

Após a ação judicial de Murilo pela guarda unilateral de Léo vir à tona, Ruth acusou o cantor de nunca pagar pensão para o filho. “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”, afirmou a avó, que compartilha a guarda do menino com Murilo desde 2021. Léo, inclusive vive na casa de Ruth.>

Ele ainda detalhou que paga R$ 15 mil por mês, para escola, plano de saúde, babá, tratamento de diabetes e alimentação do pequeno.“R$15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim", garantiu.>