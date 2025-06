DISPUTA

Murilo Huff rebate versão de Dona Ruth sobre pensão de Léo e revela valor mensal

Cantor se pronunciou através das suas redes após acusação da avó do menino

Após a avó de Léo, Dona Ruth, afirmar publicamente que Murilo Huff nunca pagou do filho, o cantor decidiu se pronunciar e rebater a versão da matriarca. Através das suas redes sociais, o artista garantiu arcar com os custos fixos básicos de Léo. Ele ainda detalhou que paga R$ 15 mil por mês, para escola, plano de saúde e alimentação do pequeno.