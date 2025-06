POLÊMICA

Internautas resgatam declaração de Dona Ruth sobre bens da filha Marília Mendonça: 'Tudo é meu!'

Murilo Huff entrou na Justiça pela guarda unilateral do filho que teve com a cantora e atualmente vive com Ruth; postura da avó do menino divide opiniões

Elis Freire

Publicado em 24 de junho de 2025 às 15:25

Léo Mendonça e Dona Ruth / Marília Mendonça Crédito: Reprodução

Em meio à briga judicial entre pai Murilo Huff e avó Dona Ruth pela guarda de Léo, filho de 5 anos de Marília Mendonça, uma fala da avó do pequeno foi resgatada por internautas. Com especulações circulando sobre um possível interesse de Murilo pelo dinheiro do herdeiro ao entrar com a ação que veio à tona nesta segunda-feira (23), uma fala de Ruth após a morte das cantora reverteu os rumores de lado, dividindo opiniões na internet.>

Ao ser questionada sobre a decisão tomada em 2024 de leiloar o violão da cantora após a morte de Marília Mendonça em acidente aéreo em novembro de 2021, Dona Ruth afirmou o seguinte sobre os bens da filha: “Tudo que ela deixou é meu!” A mensagem foi deixada em comentário de publicação no Instagram na época.>

Declaração de Dona Ruth sobre bens de Marília Mendonça Crédito: Reprodução

"Tudo que a Marília deixou é do Léo! Agora alguém tem dúvida do pq o pai tá pedindo a guarda???", destacou uma internauta ao relembrar a postura de Ruth . "Ele errou em ter deixado com essa senhora o bem mais precioso que tinha…", concordou outra. >

Desde a morte da cantora, Léo vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia, capital de Goiás. Porém, mesmo não residindo com o filho, o cantor Murilo Ruth acompanha o crescimento de perto, em uma guarda que até o momento é compartilhada entre os dois. >

As versões da história

Ambos os lados da disputa pela guarda unilateral já se manifestaram publicamente, seja através de comunicados por meio da equipe jurídica, seja em declarações nas redes sociais. >

Ruth disse nas suas redes que sempre zelou pela saúde e pelo bem-estar do neto desde o nascimento e que o patrimônio da criança está protegido. “Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido à prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, garantiu. >

A senhora, porém, acusou Murilo de não pagar pensão para ela criar o menino e disse que entrar na Justiça pela guarda total foi desumano com " uma mulher, mãe e avó. “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”, disse.>