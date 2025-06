STREAMING

'Beleza Fatal' está de volta? Max anuncia dois novos episódios; saiba mais

Sucesso da HBO Max, novela terá episódios comemorativos com bastidores e depoimentos

A HBO Max confirmou nesta semana que a novela "Beleza Fatal" ganhará dois episódios especiais de reencontro. A produção, que estreou como a primeira novela nacional original da plataforma de streaming, se tornou um dos títulos mais comentados da Max e agora retorna com um projeto comemorativo para os fãs. >

O especial, ainda sem data de estreia definida, contará com a participação do elenco principal, equipe técnica e o criador da novela, Raphael Montes, para relembrar cenas marcantes, compartilhar curiosidades dos bastidores e revelar detalhes inéditos do desenvolvimento da trama. A ideia é oferecer ao público um olhar íntimo sobre o processo de criação e a trajetória dos personagens.>