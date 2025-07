ANGÚSTIA

Jornalista da Globo emociona ao relatar luta do filho de 4 anos contra leucemia: 'Caos na alma'

Ela compartilha rotina no hospital e desabafa sobre fé, dor e superação ao lado do filho Hércules

Fernanda Varela

Publicado em 11 de julho de 2025 às 08:34

Mara Pinheiro, jornalista da Globo revela diagnóstico de leucemia do filho de 4 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A jornalista Mara Pinheiro, apresentadora do MG2 na TV Globo, compartilhou um relato comovente sobre o tratamento do filho Hércules, de 4 anos, diagnosticado com leucemia. Em uma publicação feita nas redes sociais, ela mostrou registros da rotina no hospital e descreveu o impacto da notícia na vida da família.>

“Tá vendo tudo isso? É uma pequena parte do nosso ‘intensivão’ de vida! E vocês sabem, a prova dificílima – diga-se de passagem – foi surpresa. Não tinha como a gente se preparar antes, mas acreditem, estamos nos saindo bem”, escreveu.>

Segundo ela, a descoberta da doença, há pouco mais de um mês, trouxe sentimentos intensos. “Experimentamos todo tipo de sentimento: incredulidade, medo, uma tristeza profunda…”, desabafou.>

Mesmo com o tratamento intensivo, Mara afirmou que Hércules continua encantando a todos com seu jeito espontâneo e alegre. “Desconheço paciente mais animado! Já chega no consultório da Luiza Paixão e vai logo pedindo lápis e papel pra desenhar.”>

No relato, a jornalista agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo. “Ao mesmo tempo em que tentávamos administrar o caos na alma e entender cada detalhe do tratamento, nos deparamos com as mais lindas manifestações de afeto e incentivo à nossa família.”>

Ela também falou sobre a convivência com outras crianças em tratamento na clínica, que virou a segunda casa da família. “É lá também onde tenho conhecido as histórias de tantas outras crianças e famílias que, assim como nós, estão na luta contra o câncer.”>