DOSSIÊ DE POLÊMICAS

Rifa de bens, seguro milionário e mais: as 6 maiores polêmicas de Dona Ruth

Acusada de se beneficiar com a herança de Marília Mendonça, Dona Ruth nega irregularidades e diz ser alvo de difamação

Heider Sacramento

Publicado em 11 de julho de 2025 às 06:53

Mãe de Marília nega polêmicas e diz ser alvo de difamação Crédito: Reprodução/Instagram

Desde a morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021, sua mãe, Dona Ruth Moreira, tem enfrentado uma série de críticas públicas. Acusações envolvendo a guarda do neto, uso do patrimônio da cantora, rifas de bens pessoais, divisão do seguro de vida e até cirurgias plásticas colocaram a empresária no centro de uma intensa repercussão. Por meio de seu advogado, Dona Ruth nega irregularidades e afirma ser vítima de uma “campanha de difamação”. >

Disputa pela guarda de Léo com Murilo Huff

A primeira controvérsia que ganhou força aconteceu em junho, quando Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça e pai de Léo, entrou na Justiça pedindo a guarda integral do filho. Desde a morte da cantora, o menino vivia sob os cuidados da avó materna.>

Murilo alegou que tomou a decisão após "algumas descobertas nos últimos meses", sem entrar em detalhes. A situação gerou uma série de trocas de farpas entre o cantor e Dona Ruth nas redes sociais. Ela o acusou de não pagar pensão, enquanto ele publicou comprovantes afirmando que envia R$ 15 mil mensais ao filho, além de arcar com outras despesas.>

Rifa de bens pessoais de Marília Mendonça

Outra polêmica ocorreu quando Dona Ruth anunciou a rifa de itens pessoais da cantora, como o violão usado em apresentações e o primeiro carro da artista. A ação foi divulgada durante lives no Instagram e tinha como objetivo arrecadar fundos para causas sociais ligadas à ONG que leva o nome de Marília.>

"Imagina esse violão que vocês viram tanto, em tantas lives, sendo seu por apenas R$ 2", disse a empresária. Apesar da intenção beneficente, a atitude causou revolta entre fãs. Uma internauta chegou a questionar: “Por acaso o violão é seu? Ela deixou para o filho.” Ruth respondeu: “Tudo que ela deixou é meu.”>

Suposta interferência no namoro de Marília

Um vídeo da dupla Bruno & Marrone voltou a circular nas redes sociais e gerou nova onda de críticas a Dona Ruth. Na gravação, feita dois dias após a morte da cantora, o sertanejo Bruno afirma que Marília teria terminado o relacionamento com Murilo Huff por conflitos envolvendo a mãe.>

"[Marília] ama tanto a mãe dela... Amava... Ama, ainda, porque eu acredito na vida após a morte", disse o cantor em um show. "Ela falou em particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe. Ela falou: 'Não, a minha mãe, não!'. Ninguém a enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela", relatou.>

Divisão polêmica do seguro de vida

Nos últimos dias, outra revelação trouxe ainda mais tensão ao caso. Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, uma das vítimas do acidente, afirmou que Dona Ruth propôs que 50% da indenização do seguro de vida de Marília Mendonça, avaliado em US$ 1 milhão, ficasse para a família da cantora.>

Inicialmente, o valor seria dividido igualmente entre as famílias das cinco vítimas. No entanto, Dona Ruth teria argumentado que “ninguém estaria no avião se não fosse Marília”. Temendo que o processo se arrastasse na Justiça, as outras famílias aceitaram o acordo. Vitória relatou que, por conta disso, precisou abandonar a faculdade por dificuldades financeiras.>

Críticas por supostas cirurgias plásticas

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, parte do dinheiro recebido por Dona Ruth na divisão do seguro de vida teria sido usada para a realização de cirurgias plásticas. A informação causou indignação nas redes sociais.>

A empresária, por meio de seu advogado, confirmou a existência do processo judicial, mas negou que tenha exigido os 50% da indenização e que o valor tenha sido usado para procedimentos estéticos.>

Áudio vazado com críticas a fãs e fã-clubes

Outra situação recente que gerou repercussão negativa foi a circulação de um áudio atribuído a Dona Ruth nas redes sociais. No arquivo, ela reclama de presentes enviados por fãs da cantora e afirma que os objetos atrapalham seu trabalho.>

Em outro trecho, ela revela que “estava xingando um fã-clube de Marília” e ameaça processar a página por uso do nome da artista em um negócio. “O fã não pode usar o nome Marília em sua empresa”, teria escrito ela, segundo prints compartilhados por internautas.>