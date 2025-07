IMBRÓGLIO

Filha de piloto morto critica acordo de seguro em acidente de Marília Mendonça

Vitória Drumond afirma que proposta da mãe de Marília era “injusta” e desabafa sobre dificuldades após a perda do pai

A filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, morto no acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e mais três pessoas em 2021, se manifestou nas redes sociais contra a divisão do seguro das vítimas. Segundo Vitória Drumond Medeiros, a mãe da artista, Ruth Moreira, teria exigido 50% do valor total da apólice, deixando a outra metade para ser dividida entre os familiares das quatro vítimas restantes. >