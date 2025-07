PRONUNCIAMENTO

Advogado nega que Dona Ruth tenha ficado com seguro: ‘Campanha de difamação’

Seguro de Marília Mendonça estaria na conta de Léo, diz advogado de Dona Ruth após polêmica com familiares

Heider Sacramento

Publicado em 8 de julho de 2025 às 08:15

Advogado diz que seguro de Marília está na conta de Léo. Crédito: Reprodução/Instagram

O advogado de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, negou que ela tenha ficado com parte do seguro do acidente aéreo que matou sua filha e mais três pessoas. >

Após a repercussão da denúncia envolvendo a divisão do seguro de Marília Mendonça, o advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, negou que ela tenha recebido qualquer valor pessoalmente. Em declaração ao portal Hugo Gloss, ele afirmou que o montante foi destinado diretamente à conta de Léo, filho da cantora com o cantor Murilo Huff.>

Segundo o advogado, o caso foi resolvido judicialmente, com a participação dos herdeiros de todas as vítimas do acidente. “D. Ruth não ficou com nenhum centavo. Todos os valores foram depositados na conta do Léo e lá permanecem até hoje”, disse Robson.>

Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth 1 de 8

O jurista não confirmou se a quantia depositada corresponde a 50% do valor do seguro, como sugerido por Ricardo Feltrin. Também não detalhou a divergência entre os números apresentados na reportagem e os dados oficiais.>

Robson ainda apontou que Dona Ruth estaria sendo alvo de ataques intencionais. “Existe uma campanha para difamar a D. Ruth com mentiras, cujo único objetivo é prejudicá-la no processo de guarda. Isso é desrespeitoso e revelador sobre quem espalha essas inverdades”, afirmou.>