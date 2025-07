100 MIL DÓLARES DE CADA

Dona Ruth exigiu 50% do seguro de vida de todos que morreram no avião com Marília Mendonça, revela jornalista

Valores eram assegurados pela empresa responsável pelo aluguel do avião que caiu no dia 5 de novembro de 2021, matando 5 pessoas incluindo a cantora

Elis Freire

Publicado em 7 de julho de 2025 às 22:18

Léo Mendonça e Dona Ruth / Marília Mendonça Crédito: Reprodução

"Deprimente''. Essa foi a palavra usada pelo jornalista Ricardo Feltrin ao noticiar em seu canal no YouTube que a mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, exigiu 50% do seguro de vida de todos que morreram no avião com Marília Mendonça em acidente no dia 5 de novembro de 2021. De acordo com o comunicador, já no dia seguinte da morte da Rainha da Sofrência, antes mesmo do enterro, a matriarca teria ligado para empresa responsável pelo aluguel do avião para sondar sobre os seguros de vida. >

Ruth teria alegado que a vida de Marília era mais importante que os outros 4 que a acompanhavam em voo em direção ao aeroporto de Piedade de Caratinga que caiu em um curso d’água próximo à rodovia BR-474, oeste de Minas Gerais. Estavam no bimotor com a cantora o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana. Todos morreram.>

Ainda segundo a coluna, o seguro de vida era de 200 mil dólares para cada ocupante do avião que morresse, sendo um valor a ser pago pela empresa que alugou o veículo. Após saber que as indenizações totalizavam 1 milhão de dólares para os familiares, Ruth teria reunido a todos e exigido metade da quantia referente a cada um dos mortos. A extorsão teria sido aceita de forma unânime com medo de uma ação da mãe de Marília na Justiça. >

“Nenhuma vida é mais importante que outra [...] ela desvalorizou a vida das outras pessoas", apontou Feltrin, garantindo que a história foi apurado por ele durante 4 dias em contato com familiares dos mortos do trágico acidente. >

O pai do produtos Henrique Bahia, um dos mortos no acidente, compartilhou o vídeo e celebrou: “A matéria que esperávamos há anos">

O pai de Henrique Bahia, morto com Marília Mendonça no acidente, compartilhou a matéria nas redes sociais Crédito: Reprodução

Plásticas, leilões e 'tudo é meu'

A publicação destacou ainda que 10 dias depois da morte da filha, Ruth realizou cirurgias plásticas caríssimas. Ao compartilhar o resultado do procedimento no Instagram, ela escreveu: "divando". Já três meses depois, a mãe de Marília teria tentado negociar a venda de direitos autorais da cantora à Som Livre. Mais recentemente, o violão principal da cantora foi leiloado por Ruth que já chegou a dizer que "tudo que ela deixou é meu".>