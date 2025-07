BRIGA NA JUSTIÇA

Após decisão judicial, Dona Ruth entra com recurso pela guarda de Léo

Mãe de Marília Mendonça contesta decisão que deu a Murilo Huff a guarda unilateral de Léo

Dona Ruth , mãe de Marília Mendonça, entrou com um recurso nesta quinta-feira (3) contra a decisão que concedeu a guarda unilateral de Léo a Murilo Huff . O processo segue em segredo de Justiça, mas a avó do menino questiona os critérios adotados pelo juiz responsável pela tutela provisória. >

Em nota à imprensa, a defesa de Dona Ruth destacou que o parecer do Ministério Público foi contrário à mudança de guarda. “Diferente do juiz, o Ministério Público preocupou-se exclusivamente com o bem-estar e a saúde da criança, razão pela qual foi contrário à mudança de guarda”, afirmou o advogado Robson Cunha.>