Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Edital prevê validade de dois anos

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 00:35

Prefeitura de Tarabai Crédito: Google Streeview

A prefeitura de Tabarai, em São Paulo, abriu inscrições para um novo concurso público, com validade prevista de dois anos. São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16 de setembro. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 13,6 mil.

As vagas são para chamada imediata e formação de cadastro reserva, com carga semanal de 40 horas. As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, o Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (Inepam). A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário eletrônico.

A taxa de inscrição para os cargos que requererem formação de nível fundamental é no valor de R$ 60. Já para as vagas que demandam formação de nível médio completo, o valor é de R$ 70. Quem optar por cargos de nível superior deverá pagar R$ 120.