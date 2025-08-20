Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Edital prevê validade de dois anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 00:35

Prefeitura de Tarabai
Prefeitura de Tarabai Crédito: Google Streeview

A prefeitura de Tabarai, em São Paulo, abriu inscrições para um novo concurso público, com validade prevista de dois anos. São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16 de setembro. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 13,6 mil.

Veja quais são os cargos e os salários

Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
1 de 7
Veja vagas e salários por Reprodução

As vagas são para chamada imediata e formação de cadastro reserva, com carga semanal de 40 horas. As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, o Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (Inepam). A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário eletrônico.

A taxa de inscrição para os cargos que requererem formação de nível fundamental é no valor de R$ 60. Já para as vagas que demandam formação de nível médio completo, o valor é de R$ 70. Quem optar por cargos de nível superior deverá pagar R$ 120.

Leia mais

Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Imagem - Salário de R$ 31 mil: Ministério Público da Bahia abre inscrições para concurso

Salário de R$ 31 mil: Ministério Público da Bahia abre inscrições para concurso

Imagem - Concursos na Bahia têm mais de 900 vagas abertas e salários de até R$ 12 mil

Concursos na Bahia têm mais de 900 vagas abertas e salários de até R$ 12 mil

A realização das provas está prevista para o dia 5 de outubro, bem como a entrega de títulos.

Veja o edital completo.

Mais recentes

Imagem - Conhece o termo 'governança'? Confira 5 pontos de boa gestão de uma empresa

Conhece o termo 'governança'? Confira 5 pontos de boa gestão de uma empresa
Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador
Imagem - Acelen consolida operação e avança com ESG no setor de energia

Acelen consolida operação e avança com ESG no setor de energia

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura
01

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
02

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
03

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho
04

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho